António Guterres: Ødeleggelser uten sidestykke i Pakistan

Guterres er lørdag i det flomrammede landet. Opptil en tredel av Pakistan har stått under vann, og minst 1.400 mennesker har mistet livet. Avlinger, boliger, bedrifter, veier og bruer er blitt fullstendig ødelagt av vannmassene.

FNs generalsekretær har pekt på at rike land har et ansvar for klimakrisen og ødeleggelsene som følger med. Katastrofen har anslagsvis ført til ødeleggelser for mer enn 30 milliarder dollar, ifølge den pakistanske regjeringens flomsenter.

– Jeg har sett mange humanitære katastrofer i verden, men jeg har aldri sett klimaødeleggelser av denne størrelsen før, sa Guterres under en pressekonferanse i Karachi sør i landet.

Pakistan har hvert år en stor monsunsesong med til dels voldsom nedbør. Årets sesong har imidlertid vært mer voldsom enn på flere tiår, og vannstanden i vassdragene var allerede høy på grunn av at isbreer i fjellene i nord smelter raskt.