New Yorks guvernør trapper opp kampen mot polio

Opptrappingen skjer etter at det ble funnet et nytt tilfelle av viruset i avløpsvann på Long Island utenfor New York City.

Myndighetene begynte å undersøke avløpsvannet i flere fylker etter at det første poliotilfellet i USA på ti år ble oppdaget i juli i fylket Rockland, nord for New York City. Det var en ung mann som ikke er vaksinert som ble rammet.

Det nye tilfellet er genetisk i slekt med det første tilfellet og viser at viruset er i ferd med å spre seg, sier helsemyndighetene. I tillegg til det første, er det funnet virus i avløpsvann i New York City og tre andre fylker.

Nødstilstanden åpner for at helsepersonell og apoteker kan gi poliovaksine, og at leger kan gi ordre om vaksinering.

– Når det gjelder polio, kan vi ikke ta sjanser. Hvis du eller dine barn ikke er vaksinert eller ikke har fått oppfriskningsdoser av vaksinen, er risikoen for lammelse reell, sier statens helsesjef Mary T. Bassett.

79 prosent av delstatens innbyggere er vaksinert mot polio, men andelen er lavere i Rockland og to andre fylker i nærheten.