EU gjør det vanskeligere for russere å få visum

Den nye ordningen vil føre til at betydelig færre visa blir utstedt til russere, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell. Han understreket sterkt at dissidenter og andre som trenger beskyttelse, fortsatt skal kunne få visum.

Fra mandag blir prisen for å søke visum økt fra 35 til 80 euro. Samtidig økes standard behandlingstid fra 10 til 15 dager, og det blir mye strengere krav for å få visum til mer enn ett besøk. Søkere vil også måtte legge fram mer dokumentasjon for å få søknaden behandlet.

Samtidig skal det fortsatt være lettere adgang for søkere som har sterke behov, som familiemedlemmer til EU-borgere, journalister, dissidenter og representanter for sivilsamfunnet.

De baltiske landene og Polen har allerede kunngjort at de vil nekte alle russere med Schengen-visum adgang til sine land fra 19. september.

Den nye ordningen gjelder for Schengen-området som omfatter 22 av EUs 27 land, samt fire andre land, blant dem Norge.

EUs justis- og innenriksministre besluttet i forrige uke å avvikle en ordning som ble innført i 2007, og som gjorde det lettere for russere å søke visum til EU-land.