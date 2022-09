IAEA slår ny alarm om atomkraftverket Zaporizjzja

– Angrep har forårsaket et fullstendig strømbrudd i byen Enerhodar og utgjør en fare for sikkerheten rundt driften av det nærliggende atomkraftverket Zaporizjzja, tvitrer IAEA-sjefen Rafael Grossi fredag.

Han sier at situasjonen rundt det russisk-okkuperte anlegget blir stadig mer usikker. Grossi krever at det etableres en sikkerhetssone rundt kraftverket for å forhindre en atomulykke.

IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi sier at situasjonen i Zaporizjzja er dramatisk. Foto: Theresa Wey / AP / NTB

– Kraftverket har ingen ekstern strøm. Og vi har sett at når infrastrukturen er reparert, blir den skadd igjen, skriver han.

– Dette er eneste måte å hindre en atomulykke på, legger han til.

Grossi ble informert om angrepet fredag av ansatte fra IAEA som er ved kraftverket. Han sier dette er en dramatisk utvikling.

– Tortur og bank

Ansatte ved kraftverket sier til nyhetsbyrået AFP at flere av dem er blitt anholdt eller torturert av russiske soldater.

Det er gradvis blitt kartlagt episoder med trakassering siden russiske styrker okkuperte anlegget, ifølge Petro Kotin, sjef for Ukrainas statlige atomenergibyrå Energoatom.

Han beskriver situasjonen som veldig vanskelig og sier at personell er blitt torturert og banket opp. Han anslår at rundt 200 ansatte ved kraftverket har blitt pågrepet, og sier at to av dem døde etter å ha blitt slått og skadd.

Økt fare for atomulykke

Ukrainske myndigheter oppfordret onsdag innbyggerne i de russiskokkuperte områdene rundt atomkraftverket Zaporizjzja-kraftverket til å evakuere.

Anlegget ble okkupert av russiske styrker i mars og har blitt beskutt de siste ukene. Ukraina og Russland har gitt hverandre skylden for angrepene. Situasjonen har økt frykten for en atomkatastrofe.

Forrige uke dro en ekspertgruppe fra IAEA til Zaporizjzja for å vurdere skader på atomkraftverket og undersøkte sikkerhetssystemene. I en rapport som atomenergibyrået la fram tirsdag, oppfordret det til at det umiddelbart opprettes en beskyttelsessone rundt anlegget for å forhindre en atomulykke.