Kong Charles møtte folket ved Buckingham Palace

Den nye kongen ble fraktet gjennom Londons gater på vei til sitt nye hjem i Buckingham Palace – for første gang som konge.

Det nye kongeparet ble møtt med jubel fra folkemengden som hadde samlet seg utenfor slottet da de ankom i 15-tiden fredag.

God Save the King

– God Save the King, ropte folkemengden til Charles. Det er tittelen på Storbitannias nasjonalsang.

Kongen tok seg tid til å håndhilse på flere av menneskene som hadde møtt opp utenfor Buckingham Palace. Det var mange som ville kondolere det ferske kongeparet.

Flere ropte og sang til kongen, og andre gråt. Langs porten inn til slottet lå det et hav av blomster.

I mellomtiden ble kongeflagget Royal Standard hevet over Buckingham Palace for første gang i kong Charles regjeringstid. Kongeflagget heises på de kongelige boligene når monarken er der.

Kontroversiell karakter

– Det er en slik velkomst dronning Elizabeth ville ønsket for sønnen sin, sa Sky News' kongereporter Rhiannon Mills.

Mills påpeker at for noen har Charles vært en kontroversiell karakter og til tider frittalende, men understreker samtidig at han har fått en forbindelse med det britiske folk.

Kongen og dronning Camilla fløy til London fra flyplassen i Aberdeen. Flyet landet klokken 14.30. I 19-tida norsk tid er det ventet at Charles taler til folket på TV. Før det skal han møte statsminister Liz Truss.

Kongen har vært på Balmoral-slottet siden torsdag og var ved sin mors side da hun døde der.