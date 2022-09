En talskvinne for Kinas utenriksdepartement ber Tyskland legge positiv energi i et samarbeid som tjener begge land i stedet for «å løfte en stein som så slippes ned på egne føtter».

Uttalelsen ble gitt da departementet holdt sin ukentlige pressekonferanse i Beijing fredag.

Nyhetsbyrået Reuters siterte torsdag ikke navngitte kilder på at den tyske regjeringen vurderer å redusere den økonomiske avhengigheten til Kina. Et mulig tiltak skal være å redusere noe av eksport- og investeringsstøtten til tyske selskaper som etablerer seg i Kina.