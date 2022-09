73 år gammel fikk Charles tittelen konge i det øyeblikket hans mor gikk bort torsdag ettermiddag. Omkring et døgn senere holder han sin første tale som regent, kringkastet til det britiske folk og resten av verden.

– Jeg vet at hele landet, Samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap, heter det i en uttalelse fra kong Charles som Buckingham Palace har delt på kongefamiliens offisielle Twitter-konto.