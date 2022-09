Vanlige briter inviteres til gudstjeneste for dronning Elizabeth i St. Pauls Cathedral

Minnegudstjenesten i St. Paul's Cathedral i London åpner dørene for vanlige folk fredag kveld. Trolig blir det lang kø foran kontoret som deler ut armbånd, som skal fungere som adgangsbevis. Her har folk lagt ned blomster foran Balmoral slott i Skottland, der dronning Elizabeth døde torsdag ettermiddag. Foto: Andrew Milligan / PA via AP / NTB