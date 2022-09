Det plutselige væromslaget på østsiden av Balearene-øya skjedde torsdag ettermiddag og flere solslikkende turister ble tatt på senga av det plutselige styrtregnet og påfølgende lynnedslagene som rullet inn fra Middelhavet.

To turister ble drept da de ble truffet av lynnedslag like i nærheten av hverandre. De to var en 51 år gammel tysker og en 65 år gammel sveitser, ifølge spanske medier.

Karbonisert

Badevakt Federico Parisin sier til Evening Standard at han løp bort til de to rammede personene, da han så at det kom røyk opp fra kroppen til den ene omkomne.

– Da jeg nådde frem til ham var kroppen hans fullstendig karbonisert, sier Parisin.

– Vi forsøkte å gjenopplive den andre mannen mens den kraftige elektriske stormen fortsatt hang over oss, så vi fryktet for våre egne liv også.

Etter om lag 40 minutter måtte man innse at også den andre personens liv ikke sto til å redde.

Forsøkte å ta ned parasoll

Ifølge lokale medier skal den ene av de to omkomne ha blitt truffet av lynet da han forsøkte å ta ned en parasoll med metallhåndtak.

De to omkomne skal ikke ha vært en del av samme reisefølge, men var i nærheten av hverandre da de ble truffet av lynet. Det er ikke meldt om andre personer på stranden som fikk skader etter hendelsen.