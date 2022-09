Frimerker, sedler, politihjelmer og pass må endres i Storbritannia

Det var fort gjort å endre den britiske nasjonalsangen fra «God Save The Queen» til «God Save The King».

Men å endre bilder på sedler og mynter er ikke gjort i en håndvending. Ifølge den britiske avisen Mail Online vil det trolig ta flere år før alle sedler og mynter med bildet av dronning Elizabeth er ute av sirkulasjon og byttet ut med et bilde av kong Charles.

En annen endring er at kong Charles' blikk skal vende til venstre, mens dronningen har sett mot høyre, slik de strenge britiske tradisjonene knyttet til monarkiet har krevd helt siden 1600-tallet.

Ettersom Elizabeth var landets dronning i over 70 år, har de fleste briter aldri opplevd noe annet enn pundsedler, mynter og frimerker med dronningens ansikt.

Tronskiftet fører også til at britiske pass må endres, og ikke minst navnet på kontoret som utsteder dem: Her Majesty's Passport Office blir til His Majesty's Passport Office.

Det blir også endringer i titler i det britiske rettsvesenet, samt merker på politiets uniformer og hjelmer.

Postbokser med dronningens initialer – ER for Elizabeth Regina – kommer imidlertid til å bestå, mens eventuelt nye kommer til å bli utstyrt med kong Charles' initialer.

Slik var det også da kong George døde i 1952. Fortsatt bærer enkelte postbokser initialene hans selv om det er over 70 år siden Elizabeth ble dronning.

Ifølge The Guardian må også tusenvis av flagg som er heist utenfor landets politistasjoner og på marinefartøy erstattes ettersom de har initialene EIIR (Elizabeth II Regina).