Camilla krones sammen med Charles

I tråd med dronning Elizabeths ønske, har Camilla det siste døgnet blitt omtalt som «queen consort», en betegnelse som presiserer at hun er gift med en regjerende konge. Den tilsvarende beskrivelsen for Elizabeth ville vært «queen regnant» – regjerende dronning. Ingen av disse begrepene har tidligere vært brukt som tittel i Storbritannia; den sittende dronningen er simpelthen The Queen – i bestemt form og med stor forbokstav.

Charles ble automatisk konge da moren døde, og dermed ble kona automatisk dronning. Hoffet kunngjorde raskt at Charles tar kongenavnet Charles III.

Det er ikke kjent når kroningen skal skje, men det er trolig flere måneder til. Da dronning Elizabeth overtok tronene, tok det nesten halvannet år før hun ble kronet i Westminster Abbey i London.