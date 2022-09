Ukraina krever enorm krigserstatning fra Russland

Ukraina planlegger å be om en resolusjon i FNs hovedforsamling for å etablere en internasjonal mekanisme for å få kompensasjon, sier justisminister Denys Maljuska.

Summen Ukraina vil be om tilsvarer knapt 3.000 milliarder kroner. Skadene Russland har påført Ukraina er anslått til å være på langt mer enn dette, men tallet tilsvarer midlene til den russiske sentralbanken som er blitt frosset.

I tillegg til å be om å få tilgang til Russlands frosne midler, sier Maljuska at Ukraina vil ha midlene til russiske statsselskaper og eiendommene som er blitt konfiskert fra russiske oligarker.

FNs hovedforsamling starter neste uke.