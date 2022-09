Flomkatastrofen i Pakistan truer oldtidsby

Det langvarige og kraftige monsunregnet i Pakistan som hittil har tatt livet av over 1.300 mennesker og gjort millioner hjemløse, truer ruinene av Mohenjo Daro som ligger ved Indus-elven i den pakistanske regionen Sindh.

Mohenjo Daro er en oldtidsby som ble bygd en gang rundt 2600 f.Kr.

Er påført skader

Katastrofeflommen har ikke rammet Mohenjo Daro direkte, men rekordnedbøren har påført ruinene av den gamle byen skader, forteller kurator Ahsan Abbasi.

Meteorologene har dessuten varslet at regnet vil kunne fortsette.

– Flere store murer, som ble bygget for nesten 5000 år siden, har kollapset på grunn av monsunregnet, sier Abbasi til nyhetsbyrået Associated Press.

Han forteller at flere titalls bygningsarbeidere under tilsyn av arkeologer har startet reparasjonsarbeidet. Hva skadene kan beløpe seg til, er ikke kjent.

Stedets landemerke – en buddhistisk stupa – er fortsatt intakt, forteller Abassi. Stupa er en type buddhistisk kultbygning i kuppelform, et sted for tilbedelse, meditasjon og begravelser.

Gammel drenering

Men regnet har skadd noen av stupaens yttervegger og også noen større vegger som skiller enkeltrom eller kamre inne i bygningen.

Abbasi sa at sivilisasjonen ved Mohenjo Daro bygde et forseggjort dreneringssystem, som har vært avgjørende for å unngå skader under tidligere flommer.

Men årets flom har vært eksepsjonell. Og selv om flommene har berørt hele Pakistan, har Sindh-provinsen vært blant de hardest rammet.

Klimaendringene rammer hardt

Pakistan står for under en prosent av verdens klimagassutslipp, men rammes nå hardt av klimaendringene.

Tall fra Verdensbanken viser at Pakistan slipper ut 0,9 tonn CO2 per innbygger.

Til sammenligning slipper Norge 6,7 tonn CO2 per innbygger, og USA 14,7 tonn CO2 per innbygger.

FNs generalsekretær António Guterres har kalt flommen i Pakistan et resultat av en monsun på steroider og advart verden mot det han kaller en «søvngjengergang» mot «planetarisk ødeleggelse».

Ifølge pakistanske tjenestemenn vil Guterres reise til Sindh, men det er uklart om han vil besøke det arkeologiske området.