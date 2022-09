– Bortgangen til dronningen, som ledet Storbritannia gjennom turbulente tider for verden, er et stort tap for ikke bare det britiske folket, men også for det internasjonale samfunnet, sa han fredag.

Kishida hyllet dronningens «ekstremt viktige rolle i verdens fred og stabilitet» og sa at hun bidro sterkt til bedringen av forholdet mellom de to landene.

Nyheten om dødsfallet gjorde at han «følte dyp sorg», heter det videre.