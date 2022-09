Dronning Elizabeths bortgang markeres ved kjente landemerker

I Paris kunngjorde Eiffeltårnet at lysene ville bli skrudd av ved midnatt for å hylle Elizabeth, mens Twitter-kontoen til Empire State Building i New York skriver at bygget vil «skinne i lilla og glitre i sølv» til ære for monarkens liv og ettermæle.

I London kunngjorde velkjente London Eye ved Themsen at lysene ville bli skrudd av fra solnedgang torsdag.

– Vi takker for det ekstraordinære livet og arbeidet til hennes majestet dronningen. Hennes mange tiår med dedikert tjeneste til landet vil alltid være en inspirasjon for oss alle, heter det i en Twitter-melding.