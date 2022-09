Ukraina hevder å ha tatt kontroll over by i Kharkiv

Det siterer forsvaret i en Twitter-melding der de også har lagt ved en video av soldater med ukrainsk flagg som står oppå et russisk flagg.

– Det ukrainske flagget over en fri ukrainsk by under en fri ukrainsk himmel, er president Volodymyr Zelenskyjs kommentar.

Ukrainerne hevdet tidligere torsdag at de har gjort store framskritt både i nord, øst og sør i landet, blant annet i Kharkiv.

– Siden 1. september har ukrainske styrker tatt tilbake mer enn 1.000 kvadratkilometer av vårt territorium, skriver de i en annen melding torsdag.

Om det stemmer at Balaklija igjen er under ukrainsk kontroll, kan det føre til problemer for russiske styrker i den viktige byen Izium.

Okkupantmyndighetene i Kharkiv hevder imidlertid at både Balaklija og landsbyen Sjevtsjenko fortsatt er under russisk kontroll. Russiske reserver hentes også inn i kampene, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer en lokal separatistleder.