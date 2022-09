Ukraina: Stor framgang for ukrainske styrker på flere fronter

Den ukrainske hæren opplyste torsdag at den har gjenerobret territorium fra russiske styrker både i den nordøstlige regionen Kharkiv, i den østlige Donbas-regionen og i Sør-Ukraina.

– Ukrainske militære enheter har trengt 50 kilometer forbi fiendens linjer, sa Oleksij Gromov, en høytstående tjenestemann i de ukrainske væpnede styrkene.

– Under aktive operasjoner i Kharkiv-området har mer enn 20 landsbyer og byer blitt frigjort, sa han videre og la til at over 700 kvadratkilometer er blitt gjenerobret i Kharkiv-området.

Meldingen kommer dagen etter at russiskvennlige separatister i Donetsk meldte at ukrainske styrker hadde omringet byen Balaklija. Torsdag hevdet det ukrainske forsvaret at de hadde tatt kontroll over byen.

Hvis opplysningene stemmer, kan det føre til problemer for russiske styrker i byen Izium, som har spilt en viktig rolle i russernes offensiv øst i Ukraina.

Blinken i Kyiv

Samtidig som militæret melder om framgang, kom USAs utenriksminister Antony Blinken torsdag på et overraskende besøk til Kyiv. Med seg hadde han et løfte om militær hjelp for ytterligere 2,8 milliarder dollar, tilsvarende over 28 milliarder kroner, til Ukraina og 18 andre land, deriblant de tidligere Sovjet-republikkene Moldova og Georgia.

675 millioner dollar skal brukes til våpen, ammunisjon og andre militære forsyninger som om kort tid skal sendes til Ukraina, mens ytterligere 1 milliard dollar skal gå til lån slik at Ukraina kan kjøpe mer militærutstyr fra USA på lang sikt. De siste 1,2 milliardene skal gå til 18 land som USA mener er truet av Russland.

Under besøket hyllet Blinken det han kalte Ukrainas «usedvanlige frontlinjeforsvarere, som på modig vis fortsetter å kjempe for sitt lands frihet».

– Vi vet at dette er et viktig øyeblikk, over seks måneder inn i Russlands angrepskrig mot Ukraina, ettersom motoffensiven deres er i gang og viser seg å være effektiv, sa Blinken.

– En garanti for gjenerobring

President Volodymyr Zelenskyj takket på sin side for den «enorme støtten som USA gir fra dag til dag». Den siste militærpakken kommer til å sikre at Ukraina greier å gjenerobre russisk-okkupert territorium, mener han.

– Dette er svært viktige signaler om at USA står sammen med oss. For oss er dette en garanti for at vi kan ta tilbake våre territorier, sa Zelenskyj på en pressekonferanse sammen med Blinken.

Dagen før uttalte han at ukrainske styrker hadde gjenerobret flere lokalsamfunn i Kharkiv-regionen, men uten å oppgi navn eller detaljer.

I flere dager har det vært meldt om framgang nordøst i landet, men det var første gang presidenten kommenterte meldingene.

Kharkiv er også navnet på den nest største byen i Ukraina, som er blitt regelmessig bombardert av russiske styrker siden invasjonen i februar uten at de har klart å erobre den. En rekke boligblokker og andre bygninger er lagt i grus.

– Rykker fram i sør

Den militære tjenestemannen Gromov oppgir at Ukraina også har lyktes å rykke fram under motoffensiven på sørfronten, der den russisk-okkuperte byen Kherson og landets største atomkraftverk Zaporizjzja ligger.

Ukrainske styrker har rykket fram dypt forbi fiendens forsvarslinjer, enkelte steder flere titall kilometer, hevder han.

– En rekke lokalsamfunn er gjenerobret, sier han uten å si hvilke steder det er snakk om.

Ifølge ukrainske myndigheter har de også fremgang i den østlige Donbas-regionen, blant annet ved byene Kramatorsk og Slavjansk.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) omtaler den ukrainske offensiven i Kharkiv som «overraskende, opportunistisk og veldig effektiv».