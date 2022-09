De snakket om Russlands bruk av energi som våpen og behovet for å sikre bærekraftige og pålitelige forsyninger for å hindre at det oppstår energimangel til vinteren på grunn av krigen i Ukraina, ifølge Det hvite hus.

I tillegg til Biden deltok ledere fra Storbritannia, Canada, Tyskland, Japan og andre land i videokonferansen torsdag.