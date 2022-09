Dronning Margrethe sier Elizabeth var en inspirasjon

– Jeg sender deg og Camilla mine varmeste tanker og bønner, skriver den danske monarken i et kondolansebrev som også er delt på kongehusets nettsider.

– Hun var en ruvende skikkelse blant europeiske monarken og en stor inspirasjon for oss alle, skriver dronning Margrethe, som kaller Elizabeths 70 år lange regjeringstid en bemerkelsesverdig bragd.

– Gjennom en regjeringstid som både har vært vanskelig og positiv, har hun spilt en avgjørende rolle som en samlende figur som er høyt respektert og elsket, heter det videre. Dronning Margrethe skriver videre at hun er takknemlig for dronning Elizabeths arbeid for å styrke båndene mellom Danmark og Storbritannia.