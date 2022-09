Liz Truss: Dronningen var et forbilde for hele Storbritannia

I talen Truss holdt torsdag kveld utenfor statsministerboligen i Downing Street i London, sa hun at Storbritannia er rystet av døden til dronningen. Truss omtalte henne som «klippen» som det moderne Storbritannia ble bygget på.

– Hun var vært et eksempel for meg personlig og for oss alle, med sin hengivenhet til rollen sin. Denne uken, i en alder av 96 år, utpekte hun meg som den 15. statsministeren i sin tid, sa Truss.

Fakta om dronning Elizabeth * Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London. * Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn. * Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde. * Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953. * Hun var også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia. * Elizabeth er den monarken som har sittet lengst på den britiske tronen. * Hun var også ved sin død verdens eldste monark og den som har sittet lengst på tronen i moderne tid. Kun solkongen Ludvig XIV av Frankrike hadde lenger regjeringstid. * Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far kong Georg var fetter av kong Olav. * Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001). (Kilder: NTB arkiv, BBC )

Statsministeren hyllet landets nye monark kong Charles III og sa at britene må samle seg som ett folk for å støtte ham.

– I dag går tronen, som den har gjort i mer enn tusen år, videre til vår nye monark, vårt nye statsoverhode, hans majestet kong Charles III, sa hun.

– Sammen med kongens familie, sørger vi over tapet av hans mor, men i sorgen må vi må komme sammen som et folk for å støtte ham, for å hjelped ham til å bære det store ansvaret han nå bærer for oss alle, sa Truss.