Forfatteren av en rekke bøker om det norske kongehuset sier hele det britiske folket er godt forberedt på den dagen da dronningen skal dø. Likevel tror han reaksjonene vil bli kraftige.

– Dette er godt forberedt, men når dette likevel skjer er det et lite jordskjelv i den britiske befolkningen. Det vil være et tidsskifte og en følelsesmessig flodbølge som utløses, sier Bomann-Larsen til NTB.

Tor Bomann-Larsen har i flere bøker inngående skildret det norske kongehuset. Han minner om at den britiske dronningen har regjert helt siden kong Haakon satt på tronen i Norge.

– En epoke

– Dette vil oppleves av alle som at en epoke er over, ikke bare i statens liv, men den enkeltes liv, sier Bomann-Larsen.

Elizabeth ble dronning da faren døde i 1952. Hun var da 25 år og ble dronning for restene av det britiske imperiet, og ble blant annet dronningregent for sju uavhengige samveldeland.

– Storbritannia er jo i Europa det eneste stabile monarkiet av et visst format. Da dronning Elizabeth overtok var Storbritannia fremdeles en stormakt og et imperium. De andre monarkiene var bare småstater. Det britiske kongehuset har vært et monarkisk grunnfjell, som også har etablert det demokratiske monarkiet, sier Bomann-Larsen.

Familiesak

Forfatteren og kongebiograf Tor Bomann-Larsen sier britene står overfor et lite jordskjelv når dronning Elizabeth går bort. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han sier at så lenge dronningen ikke er død, er situasjonen som oppsto etter at det sendt ut melding fra hoffet om at man var bekymret for dronningens helsetilstand, et familieanliggende.

– Så lenge hun lever så lever hun jo. Da er dette et familieanliggende. Men idet hun er død, så begynner det å rulle for Charles, sier forfatteren med henvisning til at tronarvingen med en gang da blir det nye statsoverhodet.

– Det er et familieanliggende med en mor, bestemor og oldemor som ligger for døden. Så skal døden konstateres og det er nærmest en statshandling, sier Bomann-Larsen.