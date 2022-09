Republikanske kandidater granskes for valgfusk i Michigan

Blant dem som skal granskes, er kandidaten til ny justisminister i delstaten, Matthew DePerno. Han er motkandidaten til den nåværende justisministeren, demokraten Dana Nessel, som anbefalte granskingen.

DePerno og de andre som granskes, er blant de mange i USA som granskes eller stilles for retten for å støtte aktivt opp under tidligere president Donald Trumps falske påstander om at valget i 2020 ble stjålet fra ham.

DePerno har tidligere sagt at påstandene er politisk motivert, og at det meste av det som framlegges som fakta, er falskt eller ikke har noe med saken å gjøre.

Ifølge anklagene som granskingen baseres på, var DePerno den fremste pådriveren for å få tilgang til valgmaskinene etter valget for å bruke dem til å skape usikkerhet om valgresultatet.

Fem stemmetellingsmaskiner ble fjernet i fylker nord i staten, og andre i gruppa brøt seg inn i slike maskiner for å gjennomføre såkalte tester. DePerno var til stede ved en av testene på et hotellrom, ifølge anklagen.

Å skaffe seg uautorisert tilgang på en valgmaskin som er brukt i et valg, er en føderal forbrytelse som kan straffes med fem års fengsel.