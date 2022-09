USA gir Ukraina ny militærstøtte verdt 675 millioner dollar

Det opplyser forsvarsminister Lloyd Austin på et møte på Ramstein-basen i Tyskland, der en rekke forsvarsministre fra Nato er samlet.

Austin sier også at USA nå ser at Ukraina gjør framskritt på slagmarken etter at offensiven i sør ble igangsatt.

– Nå ser vi den målbare suksessen av vår felles innsats på slagmarken, sier Austin.

Norge er representert på møtet med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Nato-sjef Jens Stoltenberg er også til stede.