Ukraina beskylder Russland for å bortføre ansatte ved Zaporizjzja-kraftverket

Det sier Energoatom-sjef Petro Kotin i et intervju med det tyske aviskonsernet Funke, skriver DPA.

Ifølge Kotin er det noen av de ansatte selskapet ikke har anelse om hvor befinner seg. Han sier også at det er tilfeller der byråets ansatte har blitt torturert eller drept.

Han sier at det er svært vanskelig for byråets ansatte å fortsette arbeidet ved kraftverket, og legger til at dem som har blitt værende der er fullt klare over hvor viktig det er å sikre at atom- og brannsikkerhetsstandarder blir oppfylt.

Kotin sier at rundt 1.000 ukrainske ansatte holder kraftverket i drift, langt færre enn de 11.000 som jobbet der før krigen.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) besøkte kraftverket forrige uke, og la tirsdag fram sin rapport. De kalte situasjonen ved kraftverket for uholdbar, og sa at det trengs umiddelbare tiltak for å hindre en atomulykke.

IAEA skrev blant annet at de ukrainske ansatte som jobber der under russisk oppsyn, jobber under et slikt stress at det kan skje menneskelige feil med store konsekvenser.