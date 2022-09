Sør-Korea foreslår møte med Nord-Korea om familiegjenforeninger

Spenningen mellom naboene har vært spent i lang tid på grunn av Nord-Koreas atomprogram og Sør-Koreas tette bånd til USA, som Pyongyang ser som sin erkefiende.

Det er uklart om Nord-Korea vil si ja til forespørselen. Allerede har regimet sagt klart nei til et sørkoreansk tilbud om store bistandsbidrag i bytte mot atomnedrustning.

– Nord og Sør bør konfrontere de vanskelige delene av virkeligheten. Vi må løse saken før begrepet «separerte familier» blir borte, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister Kwon Youngse torsdag.

Kwon sa videre at han håper representanter fra de to landene kan møtes så fort som mulig for en oppriktig samtale.

Etter Koreakrigens slutt i 1953, fikk flere millioner plutselig forbud mot å besøke det andre landet. Grensa mellom landene er svært strengt bevoktet, og nesten 70 år senere vet mange fortsatt ikke om deres nærmeste er i live.

De to landene har fra tid til annen tillatt separerte familier å møtes midlertidig, men dette har ikke skjedd siden 2018.

Saken er svært emosjonell, fordi de fleste gjenlevende som ble adskilt på 50-tallet, nå er minst i 80-årene og gjerne vil gjenforenes med slektningene sine før de dør.