Mistenkt for knivdrapene i Canada døde i politiets varetekt

På en pressekonferanse sent onsdag kveld sa Rhonda Blackmore i Saskatchewan-politiet at Sanderson fikk et illebefinnende etter pågripelsen, og at han døde på sykehus.

– Jeg kan ikke si noe om den spesifikke dødsårsaken, sa hun.

Motstridende opplysninger

Både nyhetsbyrået AP og det canadiske nettstedet Global News fikk opplyst et par timer tidligere av ikke navngitte kilder at Sanderson døde av selvpåførte skader etter at politiet presset bilen hans av veien.

Ingen av kildene vet imidlertid når skadene ble påført eller når han døde. Video og bilder fra åstedet viser en hvit SUV med utløste kollisjonsputer ved siden av veien.

Politiet tvitret først at Sanderson ble pågrepet i nærheten av småbyen Rosthern, omtrent fire og en halv mil vest for Wakaw, rundt klokka 15.30 lokal tid. Det tilsvarer 23.30 norsk tid.

Nesten tre timer etterpå lekket opplysningene om at han skal ha tatt sitt eget liv.

Det var tidlig søndag morgen at politiet i Saskatchewan fikk de første meldingene om knivdrapene i urfolksreservatet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon, nordøst for Saskatoon.

Klappjakt

Det ble etter hvert funnet ti knivdrepte og 18 skadde mennesker, og politiet satte i gang en klappjakt på de to brødrene Myles og Damien Sanderson.

Sistnevnte ble funnet død på mandag, og politiet tror han ble drept av broren. Motivet bak drapene er uklart.

Ti personer ligger fortsatt på sykehus som følge av angrepene, og for tre av dem er tilstanden stadig kritisk, ifølge helsemyndighetene i Saskatchewan.

Rundt en time før meldingen om pågripelsen kom, sendte politiet ut en alarm om en observasjon av en mann men kniv ved Wakaw i Saskatchewan, som de satte i sammenheng med søndagens knivdrap.

Langt rulleblad

Knivdrapene har sjokkert Canada, og det blitt stilt spørsmål om hvordan Sanderson, som hadde hele 59 dommer på rullebladet, flere av dem voldsrelaterte, kunne være fri på gata.

Han ble løslatt på prøvetid i februar fra en mer enn fire år lang dom han sonet for blant annet overfall og ran, men politiet har lett etter ham siden mai, angivelig fordi han skal ha brutt med reglene for prøveløslatelsen.

På rullebladet går det også fram at han for sju år siden angrep og knivstakk et av ofrene som ble drept i helgens massakre, ifølge rettsdokumenter.

Marco Mendicino, landets statsråd for offentlig sikkerhet, har sagt at det vil bli åpnet etterforskning av vurderingene som førte til at Sanderson ble løslatt.

– Jeg er ekstremt bekymret over hva som har skjedd her. Et lokalsamfunn har blitt rystet, sa Mendicino.

Blant de verste

Massakren er blant de verste i canadisk historie.

Den alvorligste var da en mann utkledd som politimann skjøt 22 mennesker og satte fyr på boligene deres i Nova Scotia-provinsen i 2020, og året før kjørte en mann med vilje ned ti mennesker i Toronto.

Men massedrap er langt mindre utbredt i Canada enn i USA, blant annet på grunn av langt strengere våpenlovgivning.