FN: Troverdige anklager om at ukrainske barn er tvangsflyttet til Russland

– Vi er bekymret for at russiske myndigheter har innført en forenklet prosedyre for å gi russisk statsborgerskap til barn uten omsorgspersoner, og at disse barna blir adoptert bort til russiske familier, sa Ilze Brands Kheris, leder for FNs menneskerettskontor i New York, til FNs sikkerhetsråd onsdag kveld.

– Det har kommet troverdige anklager om tvangsoverføringer av barn uten voksenfølge til russisk-okkuperte områder eller til selve Russland, la hun til.

Tvangsflyttingen av barna anses som et ledd i en større russisk operasjon der ukrainere blir deportert og tvangsflyttet til russisk-okkuperte områder i Ukraina eller til Russland.

Ifølge Kheris står russiske styrker også bak filtreringsoperasjoner der ukrainere i okkuperte områder blir utsatt for systematiske sikkerhetskontroller preget av mange menneskerettsbrudd.

– Kledd nakne

– I de sakene som kontoret vårt har dokumentert, har russiske væpnede styrker og tilsluttede væpnede grupper utsatt personer for kroppsvisitering, noen ganger med tvangsavkledning, og detaljerte avhør om personlig bakgrunn, familiebånd, politiske meninger og gruppetilhørighet, sa Kheris.

Det er også vanlig at folk får mobilene undersøkt, at de blir fotografert og må avgi fingeravtrykk.

Ukrainere som antas å ha forbindelser til den ukrainske regjeringen eller militæret, er blitt utsatt for tortur og tvangssendt til fangeleirer i Russland og andre fengsler, ifølge FN-toppen.

– Vi er spesielt bekymret for at kvinner og jenter risikerer seksuelle overgrep under filtreringsprosedyrene, la hun til.

Dypt bekymret

Norges FN-ambassadør Mona Juul sier at Norge er dypt bekymret over rapporter om at sivile ukrainere blir tvangsflyttet til Russland og russisk-okkuperte områder.

– Det rapporteres om svært urovekkende forhold i de russiske filtreringsleirene, der ukrainske sivile ser ut til å bli internert mot sin vilje. Det framkommer stadig mer informasjon som indikerer at det foregår alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep i slike leirer, sier hun i en epost til NTB.

I Norges innlegg i Sikkerhetsrådet onsdag kveld ble Russland nok en gang bedt om å stanse krigen, samt å legge til rette for at alle sivile ukrainere som er tvangsflyttet, kan få reise tilbake til sine hjem.