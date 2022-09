– Mange drept i al-Qaida-angrep i Jemen

Krigere fra Al-Qaidas gren på Den arabiske halvøy (Aqap) gikk til angrep på stillinger kontrollert av en militsstyrke som kaller seg Sikkerhetsbeltet. Kampene varte i over tre timer, opplyser jemenittiske sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge kilden ble 21 militsmedlemmer og seks al-Qaida-medlemmer drept.

Jemen har vært herjet av en brutal krig siden houthi-opprørere tok kontroll over hovedstaden Sana i 2014, noe som utløste en intens og dødelig saudiarabisk-ledet intervensjon året etter.

I kjølvannet av krigen har Aqap og IS-lojale ekstremistgrupper vokst.

FN har fastslått at krigen har utløst verdens verste humanitære katastrofe. Over 4 millioner mennesker er fordrevet internt, og 19 millioner står i fare for å rammes av sult, ifølge FN.