Daværende president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen, til jubel fra israelske ledere. Biden ønsker en ny og revidert avtale, og den kan nå være rett rundt hjørnet.

Flere israelske ledere og politikere har de siste månedene besøkt Washington i håp om å få Biden-administrasjonen til å ombestemme seg, og onsdag hadde Lapid selv en lengre samtale med Biden.

«Terroristaktivitet»

– De snakket om forhandlingene om en atomavtale og ulike måter å hindre at Iran utvikler atomvåpen, heter det i en kunngjøring fra Lapids kontor.

«Irans terroristaktivitet i Midtøsten og andre steder» var også tema, og i den konteksten roste Lapid USA for de siste amerikanske angrepene mot mål i Syria, heter det videre.

Dypt engasjement

Biden understreket «sitt dype engasjement for sikkerheten til staten Israel, og for å sikre Israels evne til å møte enhver fiende eller trussel», heter det i Lapids oppsummering av samtalen.

En av følgene av en atomavtale med Iran, er at sanksjonene Trump innførte mot landet vil bli opphevet. Det vil skje mot at Iran begrenser sitt atomprogram og igjen åpner opp landets anlegg for løpende inspeksjoner fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Dårlig idé

Lapid mener dette er en dårlig idé.

– Det vil gi Iran 100 milliarder dollar i året, som de kan bruke på å støtte militante grupper som Hamas, Hizbollah og Islamsk hellig krig, sa han i forrige uke.

Israel anklager Iran for å ville utvikle atomvåpen i skjul, noe iranske ledere avviser. IAEA og USA har heller ikke sett tegn til at landet har noe atomvåpenprogram.

Israel har som eneste land i Midtøsten atomvåpen, men regjeringen i landet har aldri erkjent dette offentlig. Israel har heller ikke undertegnet ikkespredningsavtalen og nekter IAEA adgang til sine anlegg.