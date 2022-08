EU utenrikssjef sier Iran-avtale kan være klar om få dager

EU la 8. august fram det de omtalte som et endelig utkast til revidert atomavtale, som Iran og de øvrige signaturlandene siden har hatt til vurdering.

– Jeg håper at vi ikke mister framdriften de neste dagene, og at vi kan sluttføre avtalen, sa Borrell etter et uformelt møte med EU-landenes utenriksministre i Praha onsdag.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian understreker imidlertid at Iran ønsker sterkere garantier i avtaleteksten.

– Vi vurderer hvordan vi skal få til en sterkere tekst når det gjelder garantier, og hvordan vi kan sikre sterkere garantier, sa han under en pressekonferanse sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva onsdag.

Dersom det skulle bli oppnådd enighet om en ny avtale i den nærmeste framtid, vil det trolig føre til et kraftig fall i oljeprisen, tror analytikere.

Iran var verdens fjerde største oljeeksportør da daværende president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen og gjeninnførte strenge sanksjoner mot landet i 2018. En ny avtale vil innebære at sanksjonene oppheves.

– Dersom atomavtalen gjenopplives, vil mellom 1 og 2 millioner flere fat olje daglig kunne nå markedene i løpet av kort tid, sier Tamas Varga i analysefirmaet PVM Oil Associates i London til CNBC.

Opec-landene vil da kunne produsere 30,5 millioner fat daglig, noe som ifølge Varga trolig vil få prisen på nordsjøolje til å falle til rundt 65 dollar fatet i andre halvdel av 2023. Dagens pris ligger på rundt 100 dollar fatet.