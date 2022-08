En kolonne med rundt 19 biler, deriblant minst ti hvite kjøretøy merket med «FN», kjørte inn i Zaporizjzja like før klokken 13 norsk tid, ifølge en AFP-reporter.

Ekspertgruppa dro fra Kyiv i morges. Torsdag skal de etter planen kjøre de 120 kilometerne til Enerhodar, der kraftverket ligger.

IAEA-direktør Rafael Grossi har sagt at målet med inspeksjonen er å etablere en permanent observatørgruppe ved kraftverket.

– Jobben er å hindre en ulykke og bevare Europas største kjernekraftverk, sier Grossi.

Ukrainsk kritikk

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som står for driften. G7-landene har bedt om at Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) ekspertgruppe får uhindret tilgang til kraftverket.

Stemmer i Ukraina mener på sin side at besøket kommer til å brukes av Russland til å legitimere annekteringen av området. Landets tidligere president Petro Porosjenko er blant dem som advarer om dette, skriver Sky News.

Russiske styrker har tatt kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja. En ekspertgruppe fra IAEA er på vei for å inspisere kraftverket. Foto: AP

Beskytning

Tidligere onsdag anklaget Ukraina russiske styrker for å ha angrepet Enerhodar i nærheten av det aktuelle kjernekraftverket.

– Den russiske hæren bombarderer Enerhodar, sier den lokale militærlederen Evhen Jevtusjenko, som sier det er snakk om farlige provokasjoner.

Senere ba ukrainske styrker om at Russland slutter å bombardere veien observatørene skal bruke til kraftverket.

Situasjonen rundt det store kjernekraftverket har vakt stor bekymring. De to krigførende partene anklager hverandre stadig vekk for militære angrep på eller ved kraftverket. Dette har utløst frykt for en mulig atomulykke.

Ukrainske myndigheter har allerede begynt å dele ut jodtabletter til lokalbefolkningen, og EU donerte fem millioner slike tabletter til Ukraina tirsdag.