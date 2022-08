Ukraina: Russland har angrepet by nær kjernekraftverk IAEA er på vei til

– Den russiske hæren bombarderer Enerhodar, sier den lokale militærlederen Evhen Jevtusjenko.

Han kaller provokasjonene farlige.

Situasjonen rundt det store kjernekraftverket har vakt stor bekymring. Området er okkupert av russiske styrker og de to krigførende partene anklager hverandre stadig vekk for militære angrep på eller ved kraftverket. Dette har utløst frykt for en mulig atomulykke.

G7-landene har bedt om at Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) ekspertgruppe får uhindret tilgang til kraftverket.