En talsmann for Putin opplyste tirsdag kveld at presidenten ville sende et kondolansetelegram til Gorbatsjovs familie.

Onsdag kom Putin med en uttalelse i forbindelse med den tidligere Sovjet-lederens bortgang. Her slår han fast at Gorbatsjov hadde «stor påvirkning på verdenshistorien».

– Han ledet landet vårt gjennom en periode med komplekse, dramatiske endringer og store utenrikspolitiske, økonomiske og sosiale utfordringer , sier Putin, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Beklaget Sovjets fall

Han har flere ganger tidligere beklaget Sovjetunionens sammenbrudd og kalt kollapsen «århundrets største geopolitiske katastrofe».

Til tross for dette har han ikke pleid å komme med direkte kritikk av Gorbatsjov.

I uttalelsen onsdag sier Putin at Gorbatsjov forsto at reformer var nødvendige og at «han forsøkte å tilby sine egne løsninger på akutte problemer».

Delte meninger i Russland

Mens Mikhail Gorbatsjov hylles i Vesten, var han mislikt av mange russere som husker den dype økonomiske krisen etter Sovjets sammenbrudd.

Krisen førte til at levestandarden falt kraftig i Russland på 1990-tallet – parallelt med at befolkningen fikk mye større politisk frihet.

Mange russere ga Gorbatsjov skylden for den økonomiske uroen som fulgte i kjølvannet av hans reformer, skriver The Guardian. I en meningsmåling i fjor, utført av et statlig russisk meningsmålingsbyrå, skal over 70 prosent ha svart at Russland beveget seg i feil retning da Gorbatsjov satt ved makten.

Sovjetunionens siste leder var spesielt mislikt av dem som ser med nostalgi på kommunist-epoken og mener unionen aldri burde vært oppløst.

Oppfatningen er annerledes i deler av befolkningen som har forsøkt å fremme demokrati og liberale reformer.

– Det har aldri vært så mye frihet i Russland som på slutten av 1980-tallet og tidlig på 90-tallet. Det er hans fortjeneste, skrev den russiske journalisten Mikhail Fishman etter Gorbatsjovs bortgang.