USAs justisdepartement: Trumps folk kan ha gjemt bort hemmeligstemplede dokumenter

En Trump-advokat hindret FBI-agenter fra å kikke i esker på et oppbevaringsrom på hans eiendom i Florida, Mar-a-Lago, da de gjennomsøkte eiendommen i juni, skriver departementet i et svar.

Svaret er på den tidligere presidentens forespørsel om å utnevne en tredjepart for å gjennomgå dokumentene som ble beslaglagt på hans eiendom Mar-a-Lago 8. august, skriver Reuters.

– Myndighetene har også funnet bevis på at statlige dokumenter trolig ble skjult og fjernet fra oppbevaringsrommet, og at det trolig ble tatt grep for å forhindre departementets etterforskning, skriver justisdepartementet.

Angivelig skal Trumps advokater ha fortalt til justisdepartementet i juni at alle dokumentene som ble tatt fra Det hvite hus, ble oppbevart i et oppbevaringsrom på Mar-a-Lago, skriver departementet.

Videre heter det at det ikke «finnes noen andre dokumenter som blir oppbevart i noe privat kontor eller på et annet sted på eiendommen, og at alle tilgjengelige bokser er blitt gjennomgått».

Likevel fant FBI hemmeligstemplede dokumenter både i oppbevaringsrommet og på den tidligere presidentens kontor, blant dem tre hemmeligstemplede dokumenter som be funnet i skrivebord.

Departementet har også lagt ved bilder av det som tilsynelatende er hemmeligstemplede dokumenter funnet på Mar-a-Lago. Enkelte er merket med «TOP SECRET/SCI».