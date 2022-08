Nytt luftangrep mot Tigrays regionhovedstad

Det er meldt om flere slike angrep de siste dagene. Meldingene kommer etter at kampene på bakken blusset opp igjen mellom etiopiske regjeringsstyrker og opprørsbevegelsen Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) i forrige uke, etter fem måneder med våpenhvile.

– Droneangrep på natta i Mekele. Ingen tenkelige militære mål. Mekele-sykehus blant målene, og minst tre bomber er sluppet, tvitrer TPLF-talsmann Getachew Reda.

Også Kibrom Gebreselassie, som er klinikksjef på Ayder Referral Hospital, tvitrer at det har vært et droneangrep «like før midnatt» i nærheten av hovedsykehuset i Mekele.

– Det fraktes rammede til Ayder sykehus, skriver han.

Partene gir hverandre skylden for at konflikten har blusset opp.

Minst fire personer ble drept fredag, i det som var det første luftangrepet mot Mekele på mange måneder. FNs barnefond Unicef har fordømt angrepet.

Den lokale TV-kanalen Tigrai TV har meldt at sju er drept, blant dem tre barn. Tigray-opprørerne anklager regjeringen for å angripe et boligområde og en barnehage.

Regjeringen hevder den kun angriper militære mål og anklager TPLF for å legge ut falske likposer i sivile områder og for å hevde at luftforsvaret angriper sivile.