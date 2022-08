Gorbatsjov hylles som en mann som endret historiens gang

FNs generalsekretær António Guterres sier at Gorbatsjov gjorde mer enn noe annet enkeltmenneske for å sikre at den kalde krigen fikk en fredelig slutt.

– Jeg ble svært trist da jeg fikk vite om Mikhail Gorbatsjovs bortgang. Han var en unik statsmann som endret historiens kurs, sa Guterres i en uttalelse tirsdag kveld.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) stemmer i.

– Mikhail Gorbatsjov endret verden. Han åpnet mulighetene for avspenning og en helt ny verdensorden. Vi må fortsette arbeidet for en verden preget mer av konstruktiv samarbeid enn av motsetninger og konflikt, skriver Huitfeldt til VG.

Putin kondolerer

Russlands nåværende president Vladimir Putin uttrykker sin dypeste kondolanse, ifølge hans talsmann Dmitrij Peskov. De to hadde et anstrengt forhold. Putin har omtalt Sovjetunionens oppløsning som en katastrofe, men Kreml har unngått å rette hard kritikk mot Gorbatsjov direkte.

– I morgen tidlig vil han sende et kondolansetelegram til hans familie og venner, sier Peskov til det statlige nyhetsbyrået Interfax.

Reagan og Bush

Stiftelsene til de to amerikanske presidentene Ronald Reagan og George H.W. Bush hyller den tidligere sovjetlederen etter hans død. De to presidentene hadde begge mye å gjøre med Gorbatsjov mot slutten av den kalde krigen.

Reagan Foundation and Institute beskriver ham som en mann som «en gang var en politisk motstander av Reagan, som endte opp med å bli en venn».

George and Barbara Bush Foundation skriver at Bush og Gorbatsjov jobbet tett sammen på slutten av den kalde krigen for å sikre at Sovjetunionens oppløsning ble fredelig. Det «ledet til frihet for millioner av mennesker i Øst-Europa», heter det videre.

– President Bush sa ofte at president Gorbatsjov stakk fram hodet på et kritisk punkt i historien for å sikre verdensfreden, skriver Bush-stiftelsen.

Europeiske ledere

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen hyller Mikhail Gorbatsjov som mannen som banet vei for et fritt Europa.

– Han spilte en avgjørende rolle for å gjøre slutt på den kalde krigen og løfte jernteppet. Det åpnet vei for et fritt Europa, skriver von der Leyen.

– Denne arven er en vi aldri vil glemme, heter det videre.

Frankrikes president Emmanuel Macron «kondolerer bortgangen til Mikhail Gorbatsjov, en fredens mann hvis valg åpnet opp en vei mot frihet for russere» i en Twitter-melding.

– Hans engasjement for fred i Europa endret vår delte historie, heter det videre.

Kontrast til Putin

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg omtaler i en kommentar til NTB fredsprisen Gorbatsjov fikk i 1990 som velfortjent.

– Selv om det nåværende Putin-styret i Russland dessverre tar oss i helt gal retning, vil Gorbatsjovs bidrag til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, for alltid ha betydd uendelig mye for millioner av mennesker, sier hun.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han beundret Gorbatsjov for motet hans og tegner en tydelig kontrast med Russlands nåværende leder.

– Det er trist å høre om dødsfallet til Gorbatsjov. Jeg har alltid beundret motet og integriteten han viste prov på da han sørget for at den kalde krigen fikk en fredelig slutt, skriver Johnson.

– I tiden med Putins aggresjon i Ukraina er hans utrettelige innsats for å åpne opp Sovjetsamfunnet stadig et eksempel for oss alle, heter det videre.