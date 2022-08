Løkke Rasmussen var statsminister for partiet Venstre fra 2009 til 2011 og fra 2015 til 2019. Han meldte seg ut av partiet i 2021 og er nå tilbake i manesjen for fullt som leder for Moderaterne.

Moderaterne er et sentrumsparti og Løkke Rasmussen har sagt at han ønsker seg en bredt sammensatt regjering. Han kan ende opp med å sitte med makta etter valget, som må holdes senest 4. juni 2023.

Det kan imidlertid bli valg allerede i høst, ettersom regjeringens samarbeidsparti De Radikale har sagt at de vil stemme for mistillit mot statsminister Mette Frederiksen hvis det ikke skrives ut valg innen 4. oktober.

Dødt løp

I en ny måling fra analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau, er det nemlig tilnærmet dødt løp mellom rød og blå blokk. Ingen av de to blokkene kan nå det kritiske punktet på 90 mandater alene og dermed sikre seg flertall i Folketinget.

Lars Løkke Rasmussen (til høyre) sammen med daværende statsminister Erna Solberg og Finlands daværende statsminister Juha Sipilä i Bekkjarvik i Austevoll. Foto: Marit Hommedal / NTB

Rød blokk får en oppslutning på 48,8 prosent og ville ha fått 84 mandater, mens blå blokk får 48,6 prosent og ville ha fått 87 mandater. Moderaterne måles til bare 2,3 prosent, men kan likevel ende opp med å avgjøre hvem som skal bli Danmarks neste statsminister.

Løkke Rasmussen har selv sagt at han ikke mener det er åpenbart at det bør bli Mette Frederiksen, selv om Socialdemokratiet eventuelt skulle bli største parti.

Oppfordring til Frederiksen

Eksstatsministeren sier han er svært kritisk til utskiftingen i regjeringsadministrasjonen under sin etterfølger.

– Jeg er dypt bekymret. Så det er ikke sånn at jeg ser det som opplagt at Mette Frederiksen skal være statsminister igjen, sa han i midten av august.

Eksstatsministeren kom i stedet med en oppfordring til sosialdemokratene og ba dem vurdere om det er slik at de må ha statsministeren for å sitte i regjering.

– Kunne man ikke forestille seg at et slikt parti kunne være med i en regjering uten nødvendigvis å sitte ved bordenden? Det kan jeg godt forestille meg, sa Løkke Rasmussen.

Han har definert fire nøkkelområder for sitt nye parti: Helse, velferd, statsborgerskap og fellesskap. Økonomisk har partiet blant annet foreslått å senke selskapsskatten fra 22 til 15 prosent.

Kritikk fra borgerlig side

Løkke Rasmussens uttalelser i sommer har fått kritikk fra den blå blokken. Flere borgerlige partier anklager ham for å la seg styre av personlige mål, i stedet for ideologiske.

Hans tidligere parti, Venstre, sier at Løkke Rasmussen bør binde seg til en av blokkene i stedet for å snakke om en bredt sammensatt regjering.

Nåværende statsminister Mette Frederiksen tar en selfie under et pride-arrangement i København. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix via AP / NTB

– Jeg tror godt Løkke kan se at det er større sjanse for å få hans politikk fremmet i samarbeid med et borgerlig flertall enn ved å gå rødt med Mette Frederiksen, sier parlamentarisk leder for Venstre, Sophie Løhde.

En annen tidligere Venstre-politiker som har brutt ut og startet sitt eget parti, den domfelte ministeren Inger Støjberg, mener at Løkke Rasmussen kan komme til å blokkere for en borgerlig regjering for selv å bli kongemaker.

Støjberg har sagt hun er skuffet over at han setter egne ambisjoner foran landets ve og vel.

– Stråmann med støttehjul

Også fra Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er det kommet kritikk mot Løkke Rasmussens blokkuavhengighet.

Folketingskandidat for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt sier at han ikke er overrasket over kritikken.

– Vi er som parti stiftet på grunnlag om en bred reformregjering over midten, som dermed holder de ytterste partiene som Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Nye Borgerlige unna, sier han.

Han avviser at Moderaterne er et personlig prosjekt for Lars Løkke Rasmussen og kaller kritikken for en stråmann med støttehjul.

Statsminister Mette Frederiksen har for øvrig selv tatt til orde for en bredt sammensatt regjering, noe som også ble møtt med kritikk fra borgerlig side.