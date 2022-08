Ukrainske myndigheter: Har innledet offensiv i Kherson-området

Offensiven er særlig rettet mot byen Kherson, den eneste regionshovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

The Guardian er et av mediene som gjengir en uttalelse fra Natalia Humenyuk, talsperson for Ukrainas sørlige kommando.

Meldingene om offensiven kommer samtidig som en gruppe inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har reist til Ukraina for å undersøke situasjonen ved atomkraftverket Zaporizjzja. Gruppa ledes av IAEA-sjef Rafael Grossi.

Byen Kherson ligger rundt 200 kilometer sørvest for Zaporizjzja, som er Europas største atomkraftverk. Det har vært under russisk kontroll siden begynnelsen av mars, men drives av ukrainske teknikere. Det er stor bekymring for situasjonen ved kraftverket. IAEA-teamet skal etter planen besøke Zaporizjzja senere denne uka.

– Former slagmarken

Serheij Khlan i regionrådet i Kherson sier til ukrainske Pryamyi TV at operasjonen der det okkuperte området skal gjenerobres, nå er innledet.

– Det har i dag vært kraftige artilleriangrep på fiendens posisjoner i hele det okkuperte området i Kherson-regionen, sier han.

Mandag kveld sa en ukrainsk militærkilde til CNN at ukrainerne hadde tatt tilbake de fire landsbyene Dmytrivka, Arkhanhelske, Tomyna Balka og Pravdyne fra russisk kontroll, og at den russiske førstelinjen var blitt brutt tre steder.

Russiske myndigheter uttalte mandag at ukrainske framstøt i regionene Kherson og Mykolajiv ikke hadde lyktes, og at ukrainske styrker hadde hatt «store tap».

Lange forberedelser

Det har i flere uker vært meldt at ukrainske styrker har forberedt en motoffensiv i sør, blant annet med systematiske angrep mot bruer og ammunisjonsdepot i området.

Ukrainske styrker har drevet operasjoner for å «forme» slagmarken for en motoffensiv, sier to amerikanske embetsmenn med tilgang til etterretningsrapporter til CNN.

Såkalt forming av slagmarken er vanlig militær prosedyre før en offensiv og handler om angrep på våpensystemer, kommandosentraler, ammunisjonsdepoter og andre mål for å åpne for planlagt framrykking. USA mener at den ukrainske motoffensiven vil omfatte både luft- og bakkeoperasjoner.

Angrep

CNN skriver at verken ukrainske eller amerikanske kilder vil si noe om det konkrete hovedmålet med den varslede motoffensiven, ut over at den er rettet mot Kherson. Byen har en viktig strategisk plassering ved den ukrainske svartehavskysten.

Det har i sosiale medier blitt delt en lang rekke meldinger om eksplosjoner og angrep langs frontlinjen i sør, men det er svært vanskelig å få verifisert disse meldingene fra uavhengige kilder.

Ordføreren i Mykolajiv, Oleksandr Senkevytsj, skriver på Telegram at minst to personer er drept i et russisk granatangrep mot sentrum av byen.

– Så langt vet vi om to drepte og fem sårede, skriver han, og føyer til at angrepet rammet bolighus.