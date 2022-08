Kinesisk tankesmie kritiserer myndighetenes coronapolitikk

Beijings politikk med å stenge ned hele millionbyer ved det minste tegn til smittespredning har rammet handelen, reiselivet og industrien, og kan lede til økonomisk stagnasjon, mener The Anbound Research Center.

– Førsteprioritet bør være å forhindre risiko for økonomisk stagnasjon, konkluderer tankesmia i rapporten «It's Time for China to Adjust Its Virus Control and Prevention Policies.»

Rapporten viser til måten USA, Europa og Japan har håndtert pandemien på og konstaterer at økonomien der er i ferd med å komme på fote igjen.

Selv slik mild kritikk av myndighetene er nærmest uhørt i Kina, ikke minst i et år der landets mektigste leder siden 1980-tallet, president Xi Jinping, ventes å søke en ny periode.

Rapporten fra The Anbound Research Center ble lagt ut i meldingstjenesten WeChat og på bloggen Sina Weibo i helgen, men forsvant begge steder mandag ettermiddag.