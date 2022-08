Onsdag er det 25 år siden prinsesse Diana døde i en bilulykke i Pont de l'Alma-tunnelen i Paris etter å ha blitt jaget av paparazzifotografer. Også hennes kjæreste Dodi Al-Fayed og sjåføren Henri Paul døde.

– Jeg åpnet døra og så inn i vraket. Det var fire personer. To var tilsynelatende døde, ingen reaksjon, ingen pust. Den kvinnelige passasjeren, en ung kvinne, lå på knærne på gulvet i Mercedesen. Hun hadde hodet ned og hadde vanskeligheter med å puste. Hun trengte umiddelbar hjelp, sier Mailliez til nyhetsbyrået AP. Han innså først senere at det var en av de mest kjente kvinnene i verden han behandlet.

– Det var et sjokk å oppdage at det var prinsesse Diana, og at hun skulle dø så fort, sier han.

Les også: 25 år etter sin død er prinsesse Diana blitt det britiske kongehusets helgen

Hør hele intervjuet med Mailliez i videoen øverst.

Diana ble bare 36 år gammel.

Natt til 31. august 1997 krasjet bilen hun satt i, i høy fart i en tunnel i Paris med flere paparazzifotografer på hjul.

Folkets reaksjon på at Dianas død, var umiddelbar og voldsom. Dødsfallet førte til en landesorg i Storbritannia. Over én million mennesker fylte Londons gater da Diana ble bisatt i Westminster Abbey.

Arkivvideo: Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet