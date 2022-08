En halv milliard skal gå til militærstøtte, ifølge Aftonbladet.

Støttepakken ble kunngjort under den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, sitt besøk til Sverige mandag.

– Vi trenger våpen, våpen og mer våpen, sa han på en felles pressekonferanse med statsministeren og utenriksminister Ann Linde.

Kuleba er i Sverige nettopp for å be om støtte i krigen mot Russland. Han takker Sverige for deres innsats så langt.