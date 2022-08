Svigerinnen til Perus president beordres varetektsfengslet

Yenifer Paredes mistenkes for korrupsjon og hvitvasking og har bodd i presidentpalasset sammen med familien.

Dommer Johnny Gómez forklarte avgjørelsen med at det er høy sannsynlighet for at Paredes kan forsøke å flykte mens hun etterforskes for den angivelige deltakelsen i det påtalemyndigheten mener er en kriminell ring som også inkluderte president Castillo og førstedame Lilia Paredes.

De to har oppdratt 26 år gamle Yenifer Paredes etter at moren hennes døde.

Rykket inn i presidentpalasset

Paredes meldte seg selv for politiet 10. august, dagen etter at politiet rykket inn i presidentpalasset for å pågripe henne.

Påtalemyndigheten anklager Castillo, flere av slektningene hans, transportminister Geiner Alvarado og en ordfører fra en landsby for å være del av en kriminell gruppe som opprettet dekkselskaper for å hvitvaske penger.

Angivelig skal førstedamen ha vært koordinatoren i gruppa, mens tre slektninger av presidenten, blant dem Yenifer Paredes, var lederskikkelser. Paredes' forsvarere sier de vil anke avgjørelsen, og Castillo har avvist anklagene som er blitt rettet mot ham.

Kaotisk år

Trass i at han kun har vært i embetet i ett år, er Perus president etterforsket i flere straffesaker. Han står blant annet anklaget for å ha misbrukt posisjonen sin og for å lede et kriminelt nettverk.

Castillo kan imidlertid ikke bli formelt anklaget av en dommer, da Perus grunnlov sier at presidenten kun kan anklages for landssvik, å oppløse kongressen uten grunn og for å nekte å avholde valg. Dermed må påtalemyndigheten vente til han ikke lenger er president med å ta ut en eventuell tiltale.

Meningsmålinger viser at 74 prosent av de spurte mener at han gjør en dårlig jobb, og hans første år i jobben har vært svært kaotisk. Det har vært en lang rekke endringer i regjeringen og det er fremmet to riksrettssaker mot ham.