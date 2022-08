Lite mosjon kan bidra til at hunden din blir dement

For hunder arter demens seg på flere vis. Blant symptomene er hukommelsesproblemer, endret sosial atferd og søvnproblemer.

– De kan være våkne og vandre rundt på natta og virke forvirrede. Så kan de komme til å gå på do innendørs, sier veterinæren Catarina Eliasson, som har spesialkompetanse på hunde- og kattesykdommer.

I en amerikansk studie av mer enn 15.000 hunder går det fram at hunder som har fylt ti år, får forhøyet risikoen for å bli demente med 52 prosent for hvert år som går.

Videre heter det at dem som får lite trim, er mer enn seks ganger så utsatt for å bli demente enn dem som er svært aktive. Studien, som er utført i 2019 og 2020, er publisert i Scientific Reports. 1,4 prosent av hundene i studien fikk påvist demens.

Det er riktignok ikke helt sikkert at det er fraværet av mosjon som fører til demens. Det kan også være at demensen fører til at hundene lever et liv med lite aktivitet, skriver forskerne, som understreker at det trengs mer forskning på temaet.