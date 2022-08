Tusenvis av ortodokse marsjerte mot Europride i Serbia

Med kors, ikoner og religiøse flagg marsjerte demonstrantene gjennom sentrum av hovedstaden. Mange ba og ropte slagord før de samlet seg utenfor St. Sava-katedralen i byen.

President Aleksandar Vucic kunngjorde lørdag at han i samråd med regjeringen har bestemt at festivalen blir «utsatt eller avlyst». Ifølge Vucic er det ikke mulig å «håndtere alt sammen» fordi Serbia har «alle slags problemer», med henvisning til grensekonflikten med Kosovo og bekymring for energi- og matvarepriser.

Arrangøren av Europride svarte da at Serbia ikke kan avlyse og fremmet krav om at arrangementet holdes som planlagt.

– President Vucic kan ikke avlyse noen andres arrangement. Retten til å holde pride er fastslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som en grunnleggende menneskerettighet, sier leder for Europride, Kristine Garina.

Rundt 15.000 mennesker var ventet å besøke Beograd gjennom Europride, som er Europas største LHBT-festival.

Den serbisk-ortodokse biskopen Nikanor Bogunovic talte søndag og hyllet regjeringens avgjørelse om å avlyse «skjendingen av vårt land, vår kirke og vår familie». Biskopen sa videre at de troende er klare til å demonstrere igjen mot «dem som har som intensjon å ødelegge Serbias verdier».

De to første pride-marsjene i Beograd fant sted i 2001 og 2010 og ble begge preget av vold. Siden 2014 har den blitt arrangert fast, med mye politi til stede.