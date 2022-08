Russland hevder Ukraina sendte væpnet drone til atomkraftverk

I statlige, russiske medier heter det at dronen landet på et skjold over en av reaktorene og at eksplosivene den var væpnet med, ble detonert uten å forårsake skade.

Angivelig var dronen på vei til å angripe et lagringsområde for brukte brenselsstaver.

Søndag kveld er også byen Enerhodar truffet av flere angrep. Russland og Ukraina beskylder hverandre for å stå bak, og begge har publisert videoer som viser flere biler i brann i boligområder.

Sju personer fikk skader, to av dem alvorlige, ifølge Vladimir Rogov, som representerer de russiske styrkene i området. Ifølge ham forsøker Ukraina å forhindre at eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA får besøke kraftverket, som Russland har kontroll over.

Enerhodars ukrainske ordfører Dmytro Orlov, som er drevet på flukt, kaller det en provokasjon og sier at russiske styrker står bak. Han anklager Russland for «atomutpressing».

Verdenssamfunnet frykter at sammenstøt ved kjernekraftverket, Europas største, kan føre til atomulykker.