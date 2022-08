Nato varsler økt tilstedeværelse i Arktis

– Nato må øke tilstedeværelsen sin i Arktis, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til den tyske avisen Welt am Sonntag.

Han legger til at Russland er i gang med å gjenåpne militærbaser fra sovjettiden i landets egne arktiske områder, og at landet utplasserer nye og moderne våpen, blant annet hypersoniske raketter, der.

Kina har også vist økende interesse for regionen, ifølge Stoltenberg.

Fredag kunngjorde USAs utenriksdepartement at det skal utnevne en spesialambassadør for Arktis for første gang. Planen, som må godkjennes av Senatet, har til hensikt å fremme «amerikanske interesser og samarbeid med allierte og partnere i Arktis», sto det i en uttalelse fra Washington.

Arktis-regionen omfatter områder som tilhører Russland, USA, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.