Tyskland lover å støtte Ukraina så lenge det trengs

– Beklageligvis må vi anta at Ukraina fortsatt vil trenge nye tunge våpen fra sine venner neste sommer, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock til avisen Bild am Sonntag.

– Ukraina forsvarer også vår frihet, vår fred. Og vi støtter dem økonomisk og militært, og så lenge det trengs. Punktum, sier Baerbock.

Hun advarer om at krigen kan fortsette i flere år, men legger til at hun mener Russlands president Vladimir Putin led av vrangforestillinger ved å tro at Ukraina ville falle innen noen få uker.

Baerbock forsvarer Ukrainas krav over Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

– Krim tilhører også Ukraina. Verden har aldri anerkjent annekteringen i 2014, som skjedde i strid med folkeretten, sier statsråden.

Hun advarer tyskerne mot å bli utmattet nå som krigen i Ukraina har pågått i seks måneder. Folk merker konsekvensene av Putins energikrig på lommeboka, påpeker hun, og sier:

– Den sosiale splittelsen av Europa er del av Putins krigføring. Vi må forhindre det. Det blir en tung vei å gå, men det er del av vårt politiske ansvar å dempe de sosiale ulikhetene som høye energipriser fører til, sier Baerbock.