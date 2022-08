Fyrverkerishow i Budapest etter værbom

Forrige helgs avlysning skjedde som følge av en værmelding der det het at hovedstaden høyst sannsynlig kom til å bli rammet av kraftig regnvær.

Andre deler av Ungarn ble rammet av uværet, men i Budapest uteble regnet.

Det førte til at myndighetene mandag sparket to av lederne i Ungarns meteorologiske institutt.

Statsminister Viktor Orbans stabssjef Gergely Gulyas sier at oppsigelsene er knyttet til værmeldingen 20. august, og at dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Instituttet hadde tidligere kommet med prognoser som ikke holdt vann, påpeker regjeringen.

Onsdag utpekte regjeringen et av instituttets økonomisjefer som ny midlertidig leder. Av 19 ledere i instituttet var han den ene av to som ikke skrev under på et brev med krav om at de to som hadde fått sparken, måtte bli gjeninnsatt.