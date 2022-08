Frankrike og Algerie innleder ny æra

Frankrikes president Emmanuel Macron og hans algeriske motpart Abdelmadjid Tebboune erklærte lørdag «en ny, ugjenkallelig dynamikk i fremgangen» i forholdet mellom deres to land.

I en felles erklæring sier presidentene at «Frankrike og Algerie har besluttet å starte en ny æra og legge grunnlaget for et fornyet partnerskap som kommer til uttrykk via en konkret og konstruktiv tilnærming, med fokus på fremtidige prosjekter og ungdom».

Macron la torsdag ned krans ved monumentet som er viet ofrene for Algeries blodige uavhengighetskrig. Algerie var fransk koloni i 130 år før landet fikk sin uavhengighet i 1962, etter åtte års krig mot den franske kolonimakten.

Forholdet mellom Algerie og Frankrike har vært på bunnivå siden i fjor da Macron stilte spørsmål ved Algeries eksistens som nasjon før den franske okkupasjonen. Han anklaget også algeriske myndigheter for «hat mot Frankrike».

Som følge av uttalelsene ble Algeries ambassadør til Frankrike kalt hjem, og franske militærfly fikk forbud mot å fly gjennom algerisk luftrom.

Macrons tre dager lange besøk var et forsøk på å bedre det anstrengte forholdet mellom de to landene.