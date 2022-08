Mange drept i sammenstøt i Libya

I tillegg er 64 familier blitt evakuert fra områder der sammenstøtene har funnet sted. Det opplyser det libyske helsedepartementet i en oppdatering sent lørdag kveld.

Natt til lørdag ble det hørt skyting og eksplosjoner flere steder i byen, og skuddvekslingen fortsatte gjennom lørdagen. Flere sivile skal ha havnet i kryssilden.

Bilder og videoer i sosiale medier viser røyk som stiger til værs over byen, titalls utbrente biler og bygninger pepret med kulehull. Både en moské og seks sykehus og helseklinikker ble påtent. Ambulanser ble hindret fra å evakuere sivile, ifølge helsedepartementet, som omtaler det som en krigsforbrytelse.

Ifølge lokale medier var det medlemmer fra militsgruppen Tripolis revolusjonsbrigade, ledet av Haitham Tajouri, som støtte sammen med en rivaliserende militsgruppe som ledes av den beryktede krigsherren Abdel-Ghani al-Kikli, også kjent som «Gheniwa».

Årelange konflikter

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

De siste månedene har det vært en opptrapping av blodige sammenstøt, og det er stor frykt for at det skal bryte ut en ny borgerkrig. FN sier i en uttalelse lørdag at de er svært bekymret over den eskalerende situasjonen.

Lørdag ble det kjent at representanter for de rivaliserende partene er i Norge denne uken. I fire dager har de hatt fredssamtaler på Utøya, skriver Aftenposten.

Libya har to regjeringer som i månedsvis har knivet om makten. Den ene er støttet av FN, basert i Tripoli og ledet av Abdulhamid Dbeibah, mens den andre ledes av tidligere innenriksminister Fathi Bashagha, utpekt av parlamentet i Tobruk og støttet av opprørslederen Khalifa Haftar.

Valg avlyst

Libya skulle ha holdt valg på president og nasjonalforsamling i desember i fjor, som del av en FN-ledet fredsprosess etter den forrige store voldsbølgen i landet i 2020.

Men valget fant aldri sted som følge av flere omstridte kandidaturer og stor uenighet knyttet til valgets juridiske grunnlag mellom de to rivaliserende maktsentrene.